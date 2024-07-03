Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

Військовий юрист Тарас Боровський зазначив, що ситуація, коли всі будуть заброньовані, є малоймовірною, але правила бронювання можуть змінюватися. Він підкреслив, що фронт і тил взаємопов'язані, і влада зможе в майбутньому коригувати бронювання у разі такої потреби.

Про це повідомив військовий юрист і учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE у середу, 3 липня.

Чи вплине розширення бронювання на те, що всі будуть заброньовані

Боровський зазначив, що ситуація, коли всі будуть заброньовані — малоймовірна. За його словами, важливо розуміти, що фронт і тил нерозривно пов'язані, і фронт може існувати та боротися лише завдяки тилу. Однак списки претендентів на бронювання можуть змінюватися.

"Навіть, якщо сьогодні комусь здається, що перелік спеціальностей і можливостей для бронювання занадто розширений, то в майбутньому, можливо, представники влади побачать цю ситуацію й змінять правила бронювання. Або звузять коло осіб так само, як вони його розширили. Нічого ж не забороняє його, так скажімо, потім зменшити", — заявив військовий юрист.

Він підкреслив, що ситуація може змінюватися відповідно до потреб країни і, що влада може коригувати правила бронювання в майбутньому.

Нагадаємо, Кабмін збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств.

Раніше ми писали, що Київський картонно-паперовий комбінат опинився на межі закриття. Це пов'язано із тотальною мобілізацією працівників-чоловіків.