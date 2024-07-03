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Военный юрист прокомментировал увеличение бронирования — как это повлияет на Украину

Военный юрист прокомментировал увеличение бронирования — как это повлияет на Украину

3 июля 2024 г. 14:47

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Военный юрист Тарас Боровский отметил, что ситуация, когда все будут забронированы, маловероятно, но правила бронирования могут меняться. Он подчеркнул, что фронт и тыл взаимосвязаны, и власти смогут в будущем корректировать бронирования в случае такой необходимости.

Об этом сообщил военный юрист и участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE в среду, 3 июля.

Повлияет ли расширение бронирования на то, что все будут забронированы

Боровский отметил, что ситуация, когда все будут забронированы, маловероятна. По его словам, важно понимать, что фронт и тыл неразрывно связаны и фронт может существовать и бороться только благодаря тылу. Однако списки претендентов на бронирование могут изменяться.

"Даже если сегодня кому-то кажется, что перечень специальностей и возможностей для бронирования слишком расширен, то в будущем, возможно, представители власти увидят эту ситуацию и изменят правила бронирования. Или сузят круг лиц так же, как они его расширили. Ничего же не запрещает. его, так скажем, потом убавить", — заявил военный юрист.

Он подчеркнул, что ситуация может изменяться в соответствии с потребностями страны и, что власти могут корректировать правила бронирования в будущем.

Напомним, Кабмин увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий.

Ранее мы писали, что Киевский картонно-бумажный комбинат оказался на грани закрытия. Это связано с тотальной мобилизацией работников-мужчин.

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