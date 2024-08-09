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Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

09 серпня 2024 р. 00:00

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20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони Катерина Поп вважає неправильним мобілізовувати осіб до 25 років. Вона підкреслила, що це наступне покоління українців.

Про це вона заявила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 8 серпня.

Мобілізація осіб до 25 років

Військова відзначила, що ця вікова категорія повинна здобувати освіту, аби в майбутньому відновлювати Україну. 

"Ті хлопці, дівчата, які пішли в юному віці, самі за своїм відчуттям, за своїм побажанням у військо, то це також їхній вибір, ну це їхній шлях, вони це обрали. Але ті, які мають можливість вчитися, розвиватися, то від них це забирати не потрібно", — зазначила Поп.

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00:30 Оформлення посвідчення УБД — де військовий може отримати потрібну довідку

00:26 Як отримати довідку про зняття з військового обліку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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