Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони Катерина Поп вважає неправильним мобілізовувати осіб до 25 років. Вона підкреслила, що це наступне покоління українців.

Про це вона заявила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 8 серпня.

Мобілізація осіб до 25 років

Військова відзначила, що ця вікова категорія повинна здобувати освіту, аби в майбутньому відновлювати Україну.

"Ті хлопці, дівчата, які пішли в юному віці, самі за своїм відчуттям, за своїм побажанням у військо, то це також їхній вибір, ну це їхній шлях, вони це обрали. Але ті, які мають можливість вчитися, розвиватися, то від них це забирати не потрібно", — зазначила Поп.