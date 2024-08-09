Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

Младший сержант 112-й бригады территориальной обороны Екатерина Поп считает неправильным мобилизовывать лиц до 25 лет. Она подчеркнула, что это следующее поколение украинцев.

Об этом она заявила в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 августа.

Мобилизация лиц до 25 лет

Военная отметила, что эта возрастная категория должна получать образование, чтобы в будущем восстанавливать Украину.

"Те ребята, девушки, которые пошли в юном возрасте, сами по своему ощущению, по своему пожеланию в армию, это тоже их выбор, ну это их путь, они это выбрали. Но те, которые имеют возможность учиться, развиваться, то от их это забирать не нужно", — отметила Поп.