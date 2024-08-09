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Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

9 августа 2024 г. 0:00

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18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

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18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

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Младший сержант 112-й бригады территориальной обороны Екатерина Поп считает неправильным мобилизовывать лиц до 25 лет. Она подчеркнула, что это следующее поколение украинцев.

Об этом она заявила в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 августа.

Мобилизация лиц до 25 лет

Военная отметила, что эта возрастная категория должна получать образование, чтобы в будущем восстанавливать Украину.

"Те ребята, девушки, которые пошли в юном возрасте, сами по своему ощущению, по своему пожеланию в армию, это тоже их выбор, ну это их путь, они это выбрали. Но те, которые имеют возможность учиться, развиваться, то от их это забирать не нужно", — отметила Поп.

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00:26 Как получить справку о снятии с военного учета

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