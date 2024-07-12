Відчайдухи та дуже замотивовані — аналітик розповів про солдатів-зеків

Командири з лав ЗСУ, яким в підрозділи потрапили ув'язнені, що погодились піти на фронт, дуже задоволені своїми незвичайними підлеглими. Їх характеризують як сміливих та дуже зацікавлених у можливості позбутись кримінальних помилок.

Про це в етері Новини.LIVE розповів військовий аналітик Денис Попович.

Чим відрізняються ув'язнені від звичайних солдатів

За словами фахівця, всі ув'язнені, що погодились мобілізуватись, знаходяться у звичайних підрозділах. Вони виконують звичайні бойові завдання, як й інші бійці.

"Треба підкреслити, що ці люди дуже зацікавлені вийти з місць позбавлення волі та довести свою корисність для держави. Вони можуть не лише спокутати свою вину кров‘ю, а й служити в ЗСУ, як і належить", — зазначає Попович.

До того ж він зауважив, що серед таких мобілізованих є доволі підготовлені люди, які вже демонструють хороші досягнення. Корисним під час війни є їхнє своєрідна відчайдушність, бо колись вони вирішили піти проти системи та соціуму, хоча, звичайно, це неправильно.

Раніше командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, до яких наслідків може призвести мобілізація ув'язнених.

А за словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.