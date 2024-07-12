Отчаянные и очень мотивированные — аналитик рассказал о солдатах-зеках

Командиры из рядов ВСУ, которым в подразделения попали заключенные, согласившиеся уйти на фронт, очень довольны своими необычными подчиненными. Их характеризуют как смелых и очень заинтересованных в возможности избавиться от криминальных ошибок.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал военный аналитик Денис Попович.

Чем отличаются заключенные от обычных солдат

По словам специалиста, все заключенные, согласившиеся мобилизоваться, находятся в обычных подразделениях. Они выполняют обычные боевые задания, как и другие бойцы.

"Нужно подчеркнуть, что эти люди очень заинтересованы выйти из мест лишения свободы и доказать свою полезность для государства. Они могут не только искупить свою вину кровью, но служить в ВСУ, как и положено", — отмечает Попович.

К тому же он отметил, что среди таких мобилизованных достаточно подготовлены люди, которые уже демонстрируют хорошие достижения. Полезно во время войны их своеобразное отчаяние, потому что когда-то они решили пойти против системы и социума, хотя, конечно, это неправильно.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, к каким последствиям может привести мобилизация заключенных .

По словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных . В настоящее время в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.