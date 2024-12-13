Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Після військової служби на фронті воїни мають побороти низку "паперових бар'єрів", аби отримати бажане. Однак це питання може полегшити цифровізація державних послуг.

Про це заявила народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі День.LIVE.

Послуги для військових

За словами депутатки, ветерани війни скаржаться на доступність державних послуг та принизливу бюрократію. Зокрема, після служби на фронті вони мають пробиватися через "паперові бар’єри".

"Вони нарікають на доступності інклюзивності послуг, які в держбюджеті є і забезпечені коштами. Тобто держава це вже прописала, забезпечила, але ветерани не можуть отримати", — розповіла вона.

Констанкевич зауважила на проблемі з бюрократією: з великою кількістю папірців, що є складним для ветеранів та ображає їхню гідність.

"На передовій вони були у статусі героя, а тут стають тими, хто мусить щось просити та якось організовувати свій побут", — додала вона.

На думку депутатки, ці питання допоможе розв'язати та полегшити життя ветеранам цифровізація державних послуг.

Нагадаємо, українське законодавство наділяє особливими правами учасників бойових дій. Зокрема, надано можливість дострокового виходу на пенсію за віком.

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