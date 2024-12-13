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Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

13 грудня 2024 р. 18:16

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

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19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Після військової служби на фронті воїни мають побороти низку "паперових бар'єрів", аби отримати бажане. Однак це питання може полегшити цифровізація державних послуг.

Про це заявила народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі День.LIVE.

https://t.me/novynylive/131507

Послуги для військових

За словами депутатки, ветерани війни скаржаться на доступність державних послуг та принизливу бюрократію. Зокрема, після служби на фронті вони мають пробиватися через "паперові бар’єри".

"Вони нарікають на доступності інклюзивності послуг, які в держбюджеті є і забезпечені коштами. Тобто держава це вже прописала, забезпечила, але ветерани не можуть отримати", — розповіла вона.

Констанкевич зауважила на проблемі з бюрократією: з великою кількістю папірців, що є складним для ветеранів та ображає їхню гідність.

"На передовій вони були у статусі героя, а тут стають тими, хто мусить щось просити та якось організовувати свій побут", — додала вона.

На думку депутатки, ці питання допоможе розв'язати та полегшити життя ветеранам цифровізація державних послуг.

Нагадаємо, українське законодавство наділяє особливими правами учасників бойових дій. Зокрема, надано можливість дострокового виходу на пенсію за віком.

А в Міноборони розповіли про додаткові виплати для військових, які виплачуються щомісячно.

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20:28 Мороз та ожеледиця — синоптики попередили про небезпеку завтра

20:24 Себальос після Динамо перейшов за солідну суму в клуб МЛС

20:19 Бійці 3-ї ОШБр знищили укриття ворога на Харківщині — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:03 Костіна можуть призначити на дипломатичну посаду в ЄС, — ЗМІ

20:00 Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед

20:00 Чи можуть роздавати повістки в лікарні

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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