Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

После военной службы на фронте воины должны преодолеть ряд "бумажных барьеров", чтобы получить желаемое. Однако этот вопрос может облегчить цифровизацию государственных услуг.

Об этом заявила народная депутат Ирина Констанкевич в эфире День.LIVE.

Услуги для военных

По словам депутата, ветераны войны жалуются на доступность государственных услуг и унизительную бюрократию. В частности, после службы на фронте они должны пробиваться через "бумажные барьеры".

"Они сетуют на доступность инклюзивности услуг, которые в госбюджете есть и обеспечены средствами. То есть государство это уже прописало, обеспечило, но ветераны не могут получить", — рассказала она.

Констанкевич отметила проблему с бюрократией: с большим количеством бумажек, что сложно для ветеранов и оскорбляет их достоинство.

"На передовой они были в статусе героя, а здесь становятся теми, кто должен что-то просить и как-то организовывать свой быт", — добавила она.

По мнению депутата, эти вопросы помогут решить и облегчить жизнь ветеранам цифровизация государственных услуг.

Напомним, украинское законодательство наделяет особыми правами участников боевых действий. В частности, предоставлена возможность досрочного ухода на пенсию по возрасту.

А в Минобороны рассказали о дополнительных выплатах для военных, выплачиваемых ежемесячно.