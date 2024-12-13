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Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

13 декабря 2024 г. 18:16

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

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08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
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23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

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22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

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19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

После военной службы на фронте воины должны преодолеть ряд "бумажных барьеров", чтобы получить желаемое. Однако этот вопрос может облегчить цифровизацию государственных услуг.

Об этом заявила народная депутат Ирина Констанкевич в эфире День.LIVE.

https://t.me/novynylive/131507

Услуги для военных

По словам депутата, ветераны войны жалуются на доступность государственных услуг и унизительную бюрократию. В частности, после службы на фронте они должны пробиваться через "бумажные барьеры".

"Они сетуют на доступность инклюзивности услуг, которые в госбюджете есть и обеспечены средствами. То есть государство это уже прописало, обеспечило, но ветераны не могут получить", — рассказала она.

Констанкевич отметила проблему с бюрократией: с большим количеством бумажек, что сложно для ветеранов и оскорбляет их достоинство.

"На передовой они были в статусе героя, а здесь становятся теми, кто должен что-то просить и как-то организовывать свой быт", — добавила она.

По мнению депутата, эти вопросы помогут решить и облегчить жизнь ветеранам цифровизация государственных услуг.

Напомним, украинское законодательство наделяет особыми правами участников боевых действий. В частности, предоставлена возможность досрочного ухода на пенсию по возрасту.

А в Минобороны рассказали о дополнительных выплатах для военных, выплачиваемых ежемесячно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

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17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

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13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
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