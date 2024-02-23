Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда заявив, що Україна перебуває на шляху до тотальної мобілізації. Це, за його словами, передбачає закриття країни та перебудова економіки на виробництво власних товарів.

Про це політик розповів в ефірі телеканалу Київ24.

Що означає тотальна мобілізація

"Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим. Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати закриття країни, економіки і акцент на виробництві свого продукту", — сказав Дунда, говорячи про тотальну мобілізацію.

Він додав, що такі заходи потрібно впроваджувати для того, щоб знайти ресурси на виплати Збройним силам.

За словами політика, наразі Україна практично живе за рахунок імпорту. Однак, впевнений, що велику кількість продуктів або ж одягу для військових ми в змозі самостійно виробляти.

У зв'язку з цим, нардеп підкреслив, що якраз закриття країни та перебудова економіки на виробництво власної продукції допоможе вирішити проблему фінансування.

"Захід України наразі заповнений товарами з Польщі, а також одягом та іншими товарами, які Україна може виробляти самостійно. Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим", — сказав Дунда.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу". Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Також нардепи обговорили ситуацію на фронті, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві, завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.