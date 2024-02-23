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Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

23 февраля 2024 г. 17:02

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17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда заявил, что Украина находится на пути к тотальной мобилизации. Это, по его словам, предполагает закрытие страны и перестройку экономики на производство собственных товаров.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала Киев24.

Что означает тотальная мобилизация

"Это является частичным вопросом, где брать деньги и вопрос в 200 тысяч зарплаты военным. Мы должны отдавать себе отчет, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать закрытие страны, экономики и акцент на производстве своего продукта", — сказал Дунда, говоря о тотальной мобилизации.

Он добавил, что такие меры следует предпринимать для того, чтобы найти ресурсы на выплаты Вооруженным силам.

По словам политика, сейчас Украина практически живет за счет импорта. Однако, уверен, что большое количество продуктов или одежды для военных мы в состоянии самостоятельно производить.

В связи с этим нардеп подчеркнул, что как раз закрытие страны и перестройка экономики на производство собственной продукции поможет решить проблему финансирования.

"Запад Украины пока заполнен товарами из Польши, а также одеждой и другими товарами, которые Украина может производить самостоятельно. Золотовалютные запасы и резервы можно будет направить на обеспечение ВСУ и выплату 200-тысячной зарплаты военным", — сказал Дунда.

Напомним, 21 февраля Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа". Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Также нардепы обсудили ситуацию на фронте, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе, задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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