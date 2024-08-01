У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

У Збройних силах України можна одночасно воювати та здобувати вищу освіту. Студентів, які вступили до війська, відпускають на сесії за наказом командирів.

Про це розповів військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE.

Служба у війську та навчання у виші

Козінчук пояснив, що можливість продовжити навчання у студента залишається, навіть якщо він мобілізується в армію.

"Відповідно до наказу командира ми відпускаємо людей на сесії. У нас є хлопець з позивним "Студент", який вже третій рік навчається. Все це можливо", — розповів військовий психолог.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способу ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

Також ми писали, що у Міністерстві юстиції підтвердили правомірність наказів Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. Після відповідної перевірки у Мін'юсті заявили, що підстави для скасування рішень відсутні.