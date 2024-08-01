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В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

1 августа 2024 г. 12:16

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В Вооруженных силах Украины можно одновременно воевать и получать высшее образование. Студентов, вступивших в армию, отпускают на сессии по приказу командиров.

Об этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

Служба в армии и обучение в вузе

Козинчук объяснил, что возможность продолжить обучение у студента остается, даже если он мобилизуется в армию.

"По приказу командира мы отпускаем людей на сессии. У нас есть парень с позывным "Студент", который уже третий год учится. Все это возможно", — рассказал военный психолог.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

Также мы писали, что в Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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