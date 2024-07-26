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У Третій штурмовій скасували рекрутингові заходи за кордоном — яка причина

У Третій штурмовій скасували рекрутингові заходи за кордоном — яка причина

26 липня 2024 р. 16:14

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Третя штурмова бригада кордоном скасувала рекрутингові заходи, щоб не наражати українців на небезпеку. Попри це рекрутинг продовжується і є перманентним.

Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE

Скасування рекрутингових заходів за кордоном

"Є певні опасіння і через деякий час ми зможемо сказати цю інформацію. Але сьогодні, що б не наражати на небезпеку тих, хто прийде і безпосередньо наших людей, які будуть займатися рекрутингом, ці заходи на даному етапі скасовані", — пояснив військовий. 

Він додав, що є певна інформація, яку потрібно якнайменше перевірити та зрозуміти, чи є вона актуальна, чи ні. Тому безпека — це першочергово і наразі відповідні заходи за кордоном припинені. За його словами, це не пов'язано з безпекою в середині тої чи іншої країни. 

Водночас Кудряшов додав, що з усім тим, рекрутинг в Третю штурмову бригаду продовжується і є перманентним. В майбутньому такі заходи будуть тільки народжуватися як на території нашої країни, де залучають багато молоді і людей, які добровільно хочуть скласти присягу, так і за кордоном. 

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони розповіли, що після отримання повістки можна прийти до рекрутингового центру та обрати посаду і військову частину

Також ми повідомляли, що в Україні планують відкрити ще 14 рекрутингових центрів. Вони з'являться у великих обласних центрах.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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