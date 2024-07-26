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В Третьей штурмовой отменили рекрутинговые мероприятия за границей — какая причина

В Третьей штурмовой отменили рекрутинговые мероприятия за границей — какая причина

26 июля 2024 г. 16:14

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Третья штурмовая бригада за границей отменила рекрутинговые мероприятия, чтобы не подвергать украинцев опасности. Несмотря на это, рекрутинг продолжается и является перманентным.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE.

Отмена рекрутинговых мероприятий за границей

"Есть определенные опасения и через некоторое время мы сможем сказать эту информацию. Но сегодня, что бы не подвергать опасности тех, кто придет и непосредственно наших людей, которые будут заниматься рекрутингом, эти меры на данном этапе отменены", — пояснил военный.

Он добавил, что есть определенная информация, которую нужно как можно меньше проверить и понять, актуальна ли она или нет. Поэтому безопасность — это в первую очередь и соответствующие мероприятия за границей прекращены. По его словам, это не связано с безопасностью внутри той или иной страны.

В то же время Кудряшов добавил, что со всем тем, рекрутинг в Третью штурмовую бригаду продолжается и перманентен. В будущем такие мероприятия будут только рождаться как на территории нашей страны, где привлекают много молодежи и людей, добровольно желающих принять присягу, так и за границей.

Напомним, недавно в Минобороны рассказали, что после получения повестки можно прийти в рекрутинговый центр и выбрать должность и воинскую часть.

Также мы сообщали, что в Украине планируют открыть еще 14 центров рекрутинга. Они появятся в больших областных центрах.

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