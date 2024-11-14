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У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

14 листопада 2024 р. 21:42

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Командир Другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що норма щодо звільнення від покарання за самовільне залишення частини неправильна. За його словами, вона дозволяє уникати виконання наказів.

Про це Дмитро Кухарчук сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 14 листопада.

Звільнення від покарання за СЗЧ

Кухарчук зазначив, що перша спроба СЗЧ фактично декриміналізована. 

"Втім, це безумовно позитивний профіт для нашої бригади, тому що люди розуміють, що їм там не подобається. А де буде краще? От у нас буде краще. Люди це розуміють, тому вони готові після СЗЧ іти до нас", — зазначив він.

Військовий також наголосив, що причини, чому солдати самовільно залишають частини, абсолютно різні.

"Не можна сказати, що це люди, які бояться воювати, інакше б вони не були готові прийти до нас, тому що у нас теж непросто. Але разом із цим люди розуміють, що їх не кинуть просто так, вони розуміють опору, на яку можуть сподіватися від командування", — додав Кухарчук.

Нагадаємо, 20 серпня парламент ухвалив закон, який декриміналізує самовільне залишення частини та дезертирство.

Також українського військовослужбовця, який самовільно залишив частину, позбавили винагороди в розмірі 30 тис. грн. Боєць оскаржив у суді це рішення.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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