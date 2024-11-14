В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Командир Второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что норма об освобождении от наказания за самовольное оставление части неправильная. По его словам, она позволяет избегать выполнения приказов.

Об этом Дмитрий Кухарчук сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 14 ноября.

Освобождение от наказания за СОЧ

Кухарчук отметил, что первая попытка СОЧ фактически декриминализирована.

"Впрочем, это безусловно положительный профит для нашей бригады, потому что люди понимают, что им там не нравится. А где будет лучше? Вот у нас будет лучше. Люди это понимают, поэтому они готовы после СОЧ идти к нам", — отметил он.

Военный также подчеркнул, что причины, по которым солдаты самовольно покидают части, совершенно разные.

"Нельзя сказать, что это люди, которые там боятся воевать, иначе бы они не были готовы прийти к нам, потому что у нас тоже непросто. Но вместе с этим люди понимают, что их не бросят просто так, они понимают опору, на которую могут надеяться от командования", — добавил Кухарчук.

Напомним, 20 августа парламент принял закон, декриминализирующий самовольное оставление части и дезертирство.

Также украинского военнослужащего, который самовольно оставил часть, лишили вознаграждения в размере 30 тыс. грн. Боец обжаловал в суде это решение.