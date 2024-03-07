У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що законопроєкт про мобілізацію особливо не змінить питання щодо демобілізації. Він наголосив, що Генеральний штаб Збройних Сил вже давно повинен був провести ротацію.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли відбудеться демобілізація військових

"Це величезна помилка думати, що законопроєкт, яким зараз займається парламент, він кардинально не змінить щодо демобілізації", — сказав Федєнко, коментуючи питання демобілізації у мобілізаційному документі.

Він наголосив, що вже давно мала відбутися ротація, якою, як правило, займається Генштаб ЗСУ, а не парламентарі.

"Генштаб вже повен був зробити ротацію тих військових, які дійсно втомилися, відвезти в тилові частини, а ті, хто в тилу — відправити на лінію фронту", — сказав нардеп.

Федієнко наголосив, що наразі ворог намагається розхитати українське суспільство, підіймаючи у соцмережах питання щодо демобілізації.

"Зараз росіяни намагаються розхитати таку риторику, розуміючи, що на фронті вони програють. Це реально так. Але що хочу сказати, сам законопроєкт кардинально нічого не змінить", — додав політик.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня.

Розгляд документу затягується, зокрема, через те, що деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.