В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

Народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда произойдет демобилизация военных

"Это огромная ошибка думать, что законопроект, которым сейчас занимается парламент, он кардинально не изменит по поводу демобилизации", — сказал Феденко, комментируя вопрос демобилизации в мобилизационном документе.

Он подчеркнул, что уже давно должна была состояться ротация, которой, как правило, занимается Генштаб ВСУ, а не парламентарии.

"Генштаб уже должен был сделать ротацию тех военнослужащих, которые устали, отвезти в тыловые части, а те, кто в тылу — отправить на линию фронта", — сказал нардеп.

Федиенко подчеркнул, что враг пытается расшатать украинское общество, поднимая в соцсетях вопрос о демобилизации.

"Сейчас россияне пытаются расшатать такую риторику, понимая, что на фронте они проиграют. Это реально так. Но что хочу сказать, сам законопроект кардинально ничего не изменит", — добавил политик.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что с аконопроектом о мобилизации могут быть приняты уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.