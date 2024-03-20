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Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

20 березня 2024 р. 04:35

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Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу. Проте підприємства, компанії та організації мають право забронювати своїх працівників від мобілізації. Наразі з'явився список стратегічно важливих підприємств, де можна буде бронювати працівників. Про його деталі розповів член комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець.

Він став гостем студії Ранок.LIVE.

Які підприємства отримають бронь від мобілізації

Як відомо, Кабінет Міністрів України має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони.

Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

"Це перекручений факт. Насамперед, критерієм для того, аби отримати бронювання відповідної кількості працівників, є не лише вид діяльності — кожен вид діяльності може забронювати своє підприємство, якщо воно, наприклад, виконало кілька норм. Не просто треба бути цим видом діяльності, важливо сплачувати людям високу зарплату, чисту, а від неї платити високе ПДФО. І ті фірми, ті підприємства, які це робили і до цього в промисловій галузі, підпадають під ці критерії, а відповідно, мають право забронювати своїх працівників. Те, про що зараз говорять, за це відповідає Уряд", — сказав Бакунець.

Нагадаємо, що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК. 

Також ми писали про те, що навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації низка військовозобов'язаних осіб в Україні мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наприклад, багатодітні батьки.

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02:50 Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

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