Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Тем не менее, предприятия, компании и организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации. Появился список стратегически важных предприятий, где можно будет бронировать работников. О его деталях рассказал член комитета Верховной Рады по бюджету Павел Бакунец.

Он стал гостем студии Ранок.LIVE.

Какие предприятия получат бронь от мобилизации

Как известно, Кабинет Министров Украины намерен бронировать работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне.

В частности, в этом списке есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

"Это извращенный факт. Прежде всего, критерием для того, чтобы получить бронирование соответствующего количества работников, является не только вид деятельности — каждый вид деятельности может забронировать свое предприятие, если оно, например, выполнило несколько норм. Не просто нужно быть этим видом деятельности, важно платить людям высокую зарплату, чистую, а от нее платить высокое НДФЛ и те фирмы, те предприятия, которые это делали и до этого в промышленной отрасли, подпадают под эти критерии, а соответственно, имеют право забронировать своих работников. говорят, за это отвечает Правительство" , — сказал Бакунец.

Напомним, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий для ТЦК.

Также мы писали о том, что даже во время военного положения и общей мобилизации ряд военнообязанных лиц в Украине имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. К примеру, многодетные родители.