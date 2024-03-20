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Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

20 марта 2024 г. 4:35

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02:50 Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

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23:36 Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

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21:55 Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

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21:50 Военный аналитик объяснил, возможен ли большой марш российских добровольцев на Москву

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21:06 Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Тем не менее, предприятия, компании и организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации. Появился список стратегически важных предприятий, где можно будет бронировать работников. О его деталях рассказал член комитета Верховной Рады по бюджету Павел Бакунец.

Он стал гостем студии Ранок.LIVE.

Какие предприятия получат бронь от мобилизации

Как известно, Кабинет Министров Украины намерен бронировать работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне.

В частности, в этом списке есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

"Это извращенный факт. Прежде всего, критерием для того, чтобы получить бронирование соответствующего количества работников, является не только вид деятельности — каждый вид деятельности может забронировать свое предприятие, если оно, например, выполнило несколько норм. Не просто нужно быть этим видом деятельности, важно платить людям высокую зарплату, чистую, а от нее платить высокое НДФЛ и те фирмы, те предприятия, которые это делали и до этого в промышленной отрасли, подпадают под эти критерии, а соответственно, имеют право забронировать своих работников. говорят, за это отвечает Правительство" , — сказал Бакунец.

Напомним, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий для ТЦК.

Также мы писали о том, что даже во время военного положения и общей мобилизации ряд военнообязанных лиц в Украине имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. К примеру, многодетные родители.

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