Що потрібно для мобілізації жінок — військовий назвав головний фактор

Військовий Микола Мельник розповів, що для мобілізації жінок до лав Збройних Сил необхідно грамотно підійти до питання рекрутингу. Він підкреслив, що стать на війні нічого не вирішує, адже все залежить від морально-психологічної підготовки.

Про це екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чи варто мобілізувати жінок до ЗСУ

"В плані жінок нам потрібен просто адекватний рекрутинг і адекватне розподілення жінок по посадах. Треба переконувати, що для них є достатня кількість роботи, яку вони можуть спокійно потягнути", — сказав Мельник, говорячи про підходи до мобілізації жінок.

Він наголосив, що на війні неважливо якої статі людина, все залежить від морально-психологічної підготовки. За словами військового, є як жінки-штурмовики, так і навпаки чоловіки, які не готові йти на штурм.

"Кожного потрібно пристосувати під ту посаду, яку він потягне. Не під те, що він хоче. Бо в нас всі хочуть бути дронщиками", — сказав Мельник.

Нагадаємо, ми писали про те, хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року.

До слова, у Третій штурмовій бригаді пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.