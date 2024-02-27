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Що потрібно для мобілізації жінок — військовий назвав головний фактор

Що потрібно для мобілізації жінок — військовий назвав головний фактор

27 лютого 2024 р. 11:44

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11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

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10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

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Військовий Микола Мельник розповів, що для мобілізації жінок до лав Збройних Сил необхідно грамотно підійти до питання рекрутингу. Він підкреслив, що стать на війні нічого не вирішує, адже все залежить від морально-психологічної підготовки.

Про це екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чи варто мобілізувати жінок до ЗСУ

"В плані жінок нам потрібен просто адекватний рекрутинг і адекватне розподілення жінок по посадах. Треба переконувати, що для них є достатня кількість роботи, яку вони можуть спокійно потягнути", — сказав Мельник, говорячи про підходи до мобілізації жінок. 

Він наголосив, що на війні неважливо якої статі людина, все залежить від морально-психологічної підготовки. За словами військового, є як жінки-штурмовики, так і навпаки чоловіки, які не готові йти на штурм. 

"Кожного потрібно пристосувати під ту посаду, яку він потягне. Не під те, що він хоче. Бо в нас всі хочуть бути дронщиками", — сказав Мельник. 

Нагадаємо, ми писали про те, хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року.

До слова, у Третій штурмовій бригаді пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

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12:28 Боксер з Індії напав на вулиці на відомого блогера Джейка Пола — відео

12:28 У Києві проводять рейди по паркуванню — кому загрожує евакуація транспорту

12:24 У ДПСУ назвали кількість вантажівок, які стоять у черзі на кордоні з Польщею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Грошова допомога у Польщі — як українцям з інвалідністю отримати виплати

12:15 Заробляв 50 тисяч в день — на Миколаївщині за хабарництво затримали посадовця

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