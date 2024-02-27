Что нужно для мобилизации женщин — военный назвал главный фактор

Военный Николай Мельник рассказал, что для мобилизации женщин в ряды Вооруженных Сил необходимо грамотно подойти к вопросу рекрутинга. Он подчеркнул, что пол на войне ничего не решает, ведь все зависит от морально-психологической подготовки.

Об этом экскомандующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Стоит мобилизовать женщин в ВСУ

"В плане женщин нам нужен просто адекватный рекрутинг и адекватное распределение женщин по должностям. Надо убеждать, что для них есть достаточное количество работы, которое они могут спокойно потянуть", — сказал Мельник, говоря о подходах к мобилизации женщин.

Он подчеркнул, что на войне неважно какого пола человек, все зависит от морально-психологической подготовки. По словам военного, есть как женщины-штурмовики, так и наоборот мужчины, которые не готовы идти на штурм.

"Каждого нужно приспособить под ту должность, которую он потянет. Не под то, что он хочет. Потому что у нас все хотят быть дронщиками", — сказал Мельник.

Напомним, мы писали о том, кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.

К слову, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.