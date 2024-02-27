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Что нужно для мобилизации женщин — военный назвал главный фактор

Что нужно для мобилизации женщин — военный назвал главный фактор

27 февраля 2024 г. 11:44

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10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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Военный Николай Мельник рассказал, что для мобилизации женщин в ряды Вооруженных Сил необходимо грамотно подойти к вопросу рекрутинга. Он подчеркнул, что пол на войне ничего не решает, ведь все зависит от морально-психологической подготовки.

Об этом экскомандующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Стоит мобилизовать женщин в ВСУ

"В плане женщин нам нужен просто адекватный рекрутинг и адекватное распределение женщин по должностям. Надо убеждать, что для них есть достаточное количество работы, которое они могут спокойно потянуть", — сказал Мельник, говоря о подходах к мобилизации женщин.

Он подчеркнул, что на войне неважно какого пола человек, все зависит от морально-психологической подготовки. По словам военного, есть как женщины-штурмовики, так и наоборот мужчины, которые не готовы идти на штурм.

"Каждого нужно приспособить под ту должность, которую он потянет. Не под то, что он хочет. Потому что у нас все хотят быть дронщиками", — сказал Мельник.

Напомним, мы писали о том, кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.

К слову, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

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11:32 Буданов входил в элитное украинское подразделение, которое подготовило ЦРУ — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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