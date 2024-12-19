Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

В українській армії існує проблема з бюрократією, через яку військові витрачають багато часу на папери. Тому цю систему необхідно реформувати, аби все було в електронному форматі.

Про це заявив український захисник Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 грудня.

Реформи в Україні

За словами військового, в армії постійно виникають проблеми з пошуком довідок, рапортів та інших документів.

"Ви навіть не уявляєте, до якого ступеню бюрократична система в армії. Ми її називаємо ПАУ — українська паперова армія, це просто жах наш. Постійно якісь довідки й папери треба знаходити", — сказав Сазонов.

Він розповів, як колись доводилося за дві доби тричі заповнювати одну й ту саму анкету з одними й тими ж питаннями. Тоді стройова служба сплутала то місце проходження служби, то зробила помилку в ідентифікаційному коді.

"Все має бути в електронному виді, аби я не шукав всі ці довідки", — наголосив він.

Нагадаємо, військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через "Армія+".

Також з 18 грудня у мобільному застосунку для військових "Армія+" стала доступною функція подання рапорту на повернення на службу після першого СЗЧ.