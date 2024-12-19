Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

В украинской армии существует проблема с бюрократией, из-за которой военные тратят много времени на бумаги. Поэтому эту систему необходимо реформировать, чтобы все было в электронном формате.

Об этом заявил украинский защитник Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 декабря.

Реформы в Украине

По словам военного, в армии постоянно возникают проблемы с поиском справок, рапортов и других документов.

"Вы даже не представляете, в какой степени бюрократическая система в армии. Мы ее называем ПАУ — украинская бумажная армия, это просто ужас наш. Постоянно какие-то справки и бумаги надо находить", — сказал Сазонов.

Он рассказал, как когда-то приходилось за двое суток трижды заполнять одну и ту же анкету с одними и теми же вопросами. Тогда строевая служба спутала то место прохождения службы, то совершила ошибку в идентификационном коде.

"Все должно быть в электронном виде, чтобы я не искал все эти справки", — подчеркнул он.

Напомним, военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через "Армію+".

Также с 18 декабря в мобильном приложении для военных "Армія+" стала доступна функция представления рапорта на возвращение на службу после первого СЗЧ.