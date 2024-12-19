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Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

19 декабря 2024 г. 11:07

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

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21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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В украинской армии существует проблема с бюрократией, из-за которой военные тратят много времени на бумаги. Поэтому эту систему необходимо реформировать, чтобы все было в электронном формате.

Об этом заявил украинский защитник Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 декабря.

Реформы в Украине

По словам военного, в армии постоянно возникают проблемы с поиском справок, рапортов и других документов.

"Вы даже не представляете, в какой степени бюрократическая система в армии. Мы ее называем ПАУ — украинская бумажная армия, это просто ужас наш. Постоянно какие-то справки и бумаги надо находить", — сказал Сазонов.

Он рассказал, как когда-то приходилось за двое суток трижды заполнять одну и ту же анкету с одними и теми же вопросами. Тогда строевая служба спутала то место прохождения службы, то совершила ошибку в идентификационном коде.

"Все должно быть в электронном виде, чтобы я не искал все эти справки", — подчеркнул он.

Напомним, военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через "Армію+".

Также с 18 декабря в мобильном приложении для военных "Армія+" стала доступна функция представления рапорта на возвращение на службу после первого СЗЧ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:23 Скандал в ДНУ — студенты показали шокирующие условия в общежитии

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