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Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

18 березня 2024 р. 23:52

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23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

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20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

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19:57 Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

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В Міністерстві оборони України розповіли про новий алгоритм рекрутингу до Збройних сил України. Його мета — заміна застарілих підходів на новий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Як потрапити новобранцю у потрібну бригаду, йдеться у спецрепортажі Телевізійної служби новин.

Кастинг до військ

За новими правилами, добровольцю треба пройти всього чотири етапи, які складаються з:

  • вибора посади та військової частини;
  • співбесіди з військовою частиною;
  • оформлення у ТЦК СП;
  • направлення для проходження військової служби.

Таких правил дотримуються, зокрема у Третій штурмовій бригаді. У рекрутингових центрах підрозділу працюють виключно бійці з реальним бойовим досвідом та ампутованими лівими кінцівками. За їх словами, вони діють набагато ефективніше за сумнозвісні ТЦК СП.

"Ми заохочуємо людей тим, щоб вони знали: їх врятують. Тому що наша бригада має найнижчий рівень втрат, оскільки в нас основний напрямок — медична підготовка", — розповідає один з військовослужбовців рекрутингового центру підрозділу. 

У Львові число армійських рекрутингових центрів дорівнює шістьом пунктам. Вони працюють як довідкове бюро: працівники все розкажуть, підберуть посаду та узгодять грошове забезпечення. Як розповідають у міській владі: людям не варто боятися — тут не ТЦК.

Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду
Директор департаменту мерії Львова Євген Бойко. Джерело: скриншот

"Цей принцип спілкування забирає у людей страх, і це найголовніше. Коли людина позбувається страху, перестає думати, що тут буде, як в ТЦК — то вона відчуває і ставлення до себе, і можливість дізнатися про все те, що її цікавить, набагато ширше", — розповідає директор департаменту мерії Львова Євген Бойко.

В таких рекрутингових центрах проводять свої кампанію і силовики полку спецпризначення Нацгвардії "Азов". Полкові інструктори роблять акцент на серйозну військову підготовку, і вважають це ключовим аспектом.

Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду
Боєць полку "Азов", "Синевир". Джерело: скриншот

"Інструктори не направлять на фронт людину, якщо вона не засвоїть ані такмед, ані стрілянину, ані базову підготовку. Якщо людина не здала, наприклад, такмед — направимо на повторний курс", — каже боєць полку на псевдо "Синевир". 

Рекрутинг працює і на тил

А як розповідає рекрутер 59 бригади, майор ЗСУ, Сергій Цехоцький, рекрутинг покладе кінець свавіллю ТЦК СП, і не лише якістю, але й кількістю. Але, як наголосив: ключове у війні — логістика і тил.

Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду
Майор ЗСУ Сергій Цехоцький. Джерело: скриншот

"Рекрутинг покладе кінець свавіллю ТЦК, бо військові обурені фактичному викраденню людей з вулиць і відправці в окопи. Тому ми всіляко сприяємо тому, аби до нас добровільно йшли люди, які теж хочуть бути залучені до тилу. Ми маємо частини, які займаються спорядженням дронів-камікадзе, діловодство — чимало різного. За стандартами НАТО воює 30%, решта — це тил і логістика. І оце якраз ключ і наша головна відмінність від ТЦК", — наголошує майор.

Нагадаємо, раніше мерія Вінниці відкрила нові муніципальні рекрутингові центри для добровольців з приводу консультацій про початок своєї військової служби, не допускаючи в установи працівників ТЦК СП.

Водночас уповноважений ВРУ Дмитро Лубінець висловив свою незгоду з пропозицією про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян, зауваживши, що їхні працівники не можуть брати участь у будь-яких діях, які порушують права та свободи громадян України, згідно з Конституцією.

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