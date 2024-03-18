Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

В Министерстве обороны Украины рассказали о новом алгоритме рекрутинга в Вооруженные силы Украины . Его цель — замена устаревших подходов на новый механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

Как попасть новобранцу в нужную бригаду, говорится в спецрепортаже Телевизионной службы новостей .

Кастинг в войска

По новым правилам, добровольцу нужно пройти всего четыре этапа, состоящих из:

выбора должности и части;

собеседования с воинской частью;

оформления в ТЦК СП;

направления для прохождения военной службы.

Такие правила соблюдаются, в частности, в Третьей штурмовой бригаде. В рекрутинговых центрах подразделения работают исключительно бойцы с реальным боевым опытом и ампутированными левыми конечностями. По их словам, они действуют гораздо эффективнее печально известных ТЦК СП.

"Мы поощряем людей тем, чтобы они знали: их спасут. Потому что наша бригада имеет самый маленький уровень потерь, поскольку у нас основное направление — медицинская подготовка", — рассказывает один из военнослужащих рекрутингового центра подразделения.

Во Львове число армейских рекрутинговых центров равняется шести пунктам. Они работают как справочное бюро: работники все расскажут, подберут должность и согласуют денежное довольствие. Как рассказывают в городской власти: людям не стоит бояться — здесь не ТЦК.

Директор департамента мэрии Львова Евгений Бойко. Источник: скриншот

"Этот принцип общения забирает у людей страх, и это самое главное. Когда человек избавляется от страха, перестает думать, что здесь будет, как в ТЦК — то он чувствует и отношение к себе, и возможность узнать все то, что его интересует, гораздо шире", — рассказывает директор департамента мэрии Львова Евгений Бойко.

В таких рекрутинговых центрах проводят свою кампанию и силовики полка спецназа Нацгвардии "Азов". Полковые инструкторы делают акцент на серьезную военную подготовку, и считают это ключевым аспектом.

Боец полка "Азов", "Синевир". Источник: скриншот

"Инструкторы не направят на фронт человека, если он не усвоит ни такмед, ни стрельбу, ни базовую подготовку. Если человек не сдал, например, такмед — направим на повторный курс ", — говорит боец полка с позывным "Синевир".

Рекрутинг работает и на тыл

А как рассказывает рекрутер 59 бригады, майор ВСУ, Сергей Цехоцкий, рекрутинг положит конец произволу ТЦК СП, и не только качеством, но и количеством. Но как подчеркнул: ключевое в войне — логистика и тыл.

Майор ВСУ Сергей Цехоцкий. Источник: скриншот

"Рекрутинг положит конец произволу ТЦК, потому что военные возмущены фактическим похищением людей с улиц и отправки в окопы. Поэтому мы всячески способствуем тому, чтобы к нам добровольно шли люди, которые тоже хотят быть вовлечены в тыл. У нас есть части, которые занимаются оснасткой дронов-камикадзе, деловодством — много разного. По стандартам НАТО воюет 30%, остальное — это тыл и логистика. И вот это как раз ключевое и наше главное отличие от ТЦК", — отмечает майор.

Напомним, ранее мэрия Винницы открыла новые муниципальные рекрутинговые центры для добровольцев по поводу консультаций о начале своей военной службы, не допуская в учреждения работников ТЦК СП.

В то же время уполномоченный ВРУ Дмитрий Лубинец выразил свое несогласие с предложением о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия проверки граждан, отметив, что их работники не могут участвовать в каких-либо действиях, нарушающих права и свободы граждан Украины, согласно Конституции.