Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду arrow
Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

18 марта 2024 г. 23:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:33В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Text

18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:33 В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Text

18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

В Министерстве обороны Украины рассказали о новом алгоритме рекрутинга в Вооруженные силы Украины . Его цель — замена устаревших подходов на новый механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

Как попасть новобранцу в нужную бригаду, говорится в спецрепортаже Телевизионной службы новостей .

Кастинг в войска

По новым правилам, добровольцу нужно пройти всего четыре этапа, состоящих из:

  • выбора должности и части;
  • собеседования с воинской частью;
  • оформления в ТЦК СП;
  • направления для прохождения военной службы.

Такие правила соблюдаются, в частности, в Третьей штурмовой бригаде. В рекрутинговых центрах подразделения работают исключительно бойцы с реальным боевым опытом и  ампутированными левыми конечностями. По их словам, они действуют гораздо эффективнее печально известных ТЦК СП.

"Мы поощряем людей тем, чтобы они знали: их спасут. Потому что наша бригада имеет самый маленький уровень потерь, поскольку у нас основное направление — медицинская подготовка", — рассказывает один из военнослужащих рекрутингового центра подразделения.

Во Львове число армейских рекрутинговых центров равняется шести пунктам. Они работают как справочное бюро: работники все расскажут, подберут должность и согласуют денежное довольствие. Как рассказывают в городской власти: людям не стоит бояться — здесь не ТЦК.

Обновленный рекрутинг в ВСУ как добровольцу попасть в нужную бригаду
Директор департамента мэрии Львова Евгений Бойко. Источник: скриншот

"Этот принцип общения забирает у людей страх, и это самое главное. Когда человек избавляется от страха, перестает думать, что здесь будет, как в ТЦК — то он чувствует и отношение к себе, и возможность узнать все то, что его интересует, гораздо шире", — рассказывает директор департамента мэрии Львова Евгений Бойко.

В таких рекрутинговых центрах проводят свою кампанию и силовики полка спецназа Нацгвардии "Азов". Полковые инструкторы делают акцент на серьезную военную подготовку, и считают это ключевым аспектом.

Обновленный рекрутинг в ВСУ как добровольцу попасть в нужную бригаду
Боец полка "Азов", "Синевир". Источник: скриншот

"Инструкторы не направят на фронт человека, если он не усвоит ни такмед, ни стрельбу, ни базовую подготовку. Если человек не сдал, например, такмед — направим на повторный курс ", — говорит боец полка с позывным "Синевир".

Рекрутинг работает и на тыл

А как рассказывает рекрутер 59 бригады, майор ВСУ, Сергей Цехоцкий, рекрутинг положит конец произволу ТЦК СП, и не только качеством, но и количеством. Но как подчеркнул: ключевое в войне — логистика и тыл.

Обновленный рекрутинг в ВСУ как добровольцу попасть в нужную бригаду
Майор ВСУ Сергей Цехоцкий. Источник: скриншот

"Рекрутинг положит конец произволу ТЦК, потому что военные возмущены фактическим похищением людей с улиц и отправки в окопы. Поэтому мы всячески способствуем тому, чтобы к нам добровольно шли люди, которые тоже хотят быть вовлечены в тыл. У нас есть части, которые занимаются оснасткой дронов-камикадзе, деловодством — много разного. По стандартам НАТО воюет 30%, остальное — это тыл и логистика. И вот это как раз ключевое и наше главное отличие от ТЦК", — отмечает майор.

Напомним, ранее мэрия Винницы открыла новые муниципальные рекрутинговые центры для добровольцев по поводу консультаций о начале своей военной службы, не допуская в учреждения работников ТЦК СП.

В то же время уполномоченный ВРУ Дмитрий Лубинец выразил свое несогласие с предложением о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия проверки граждан, отметив, что их работники не могут участвовать в каких-либо действиях, нарушающих права и свободы граждан Украины, согласно Конституции.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

00:29 С лифтом и бассейном — как выглядит 92-метровая яхта Медведчука — видео

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024

23:53 Дополнительная финансовая помощь США — ВСУ смогут медленно оттеснять россиян уже в 2024 году

Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

23:50 Какие темы будут главными на мартовском Рамштайне

23:45 ПриватБанк обещает кэшбек за переводы на карты — как получить 3 тыс. грн

23:41 В Изюме планируют закупить цветы для клумб более чем на 650 тысяч гривен, — Prozorro

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:36 Таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтон после операции

23:28 Эвакуация на Сумщине — журналистка рассказала, как вывозят людей из приграничья

обновлено:

23:05 В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты

00:29 С лифтом и бассейном — как выглядит 92-метровая яхта Медведчука — видео

18 марта 2024

23:53 Дополнительная финансовая помощь США — ВСУ смогут медленно оттеснять россиян уже в 2024 году

23:50 Какие темы будут главными на мартовском Рамштайне

23:45 ПриватБанк обещает кэшбек за переводы на карты — как получить 3 тыс. грн

23:41 В Изюме планируют закупить цветы для клумб более чем на 650 тысяч гривен, — Prozorro

23:36 Таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтон после операции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:28 Эвакуация на Сумщине — журналистка рассказала, как вывозят людей из приграничья

обновлено:

23:05 В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты

22:55 Тарифы на газ обновили — какие будут суммы в регионах с 1 апреля

Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

14 марта 2024
Эксклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобилизации — что это такое и можно ли ее избежать

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:33 В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Text

18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится