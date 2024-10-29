Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Військовий юрист Тарас Боровський заявив, що в Україні працюють над оновленням військового обліку, зокрема, розвивають цифровізацію оборонної сфери. Головна мета — зробити процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним.

Про це Тарас Боровський розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

Які зміни будуть у військовому обліку

Боровський пояснив, що нововведення мають на меті не посилити вже існуючі обмеження, а оптимізувати роботу з цифровими базами даних. Він наголосив, що це "не закручування гайок", а цифровізація.

"Це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки отримують ті, хто вже служить, багатодітні батьки або люди, які давно померли", — наголосив юрист.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян через електронну систему.

Крім того, він розповів, які оновлення додали в застосунок "Армія+". Йдеться про п'ять нових рапортів. Водночас відомо, що кілька днів тому у додатку стартував новий сервіс онлайн-навчання. Це перша державна платформа, яка об'єднує перевірені навчальні матеріали з військової справи.