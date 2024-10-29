Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Военный юрист Тарас Боровский заявил, что в Украине работают над обновлением военного учета, в частности, развивают цифровизацию оборонной сферы. Главная цель — сделать процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным.

Об этом Тарас Боровский рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 29 октября.

Какие изменения будут в военном учете

Боровский пояснил, что цель новшества не усилить уже существующие ограничения, а оптимизировать работу с цифровыми базами данных. Он подчеркнул, что это "не закручивание гаек", а цифровизация.

"Это поможет избежать ситуаций, когда повестки получают те, кто уже служит, многодетные родители или давно умершие люди", — подчеркнул юрист.

Напомним, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ТЦК, СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться данными о гражданах через электронную систему.

Кроме того, он рассказал, какие обновления добавили в приложение "Армия+". Речь идет о пяти новых рапортах. В то же время известно, что несколько дней назад в приложении стартовал новый сервис онлайн-обучения. Это первая государственная платформа, объединяющая проверенные учебные материалы по военному делу.