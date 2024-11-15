Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що українцям продають пусті повістки з печатками. За такий "документ" просять від тисячі гривень.

Про це Анна Скороход розповіла в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Пусті повістки з печатками

Скороход каже, що це допомагає ухилитися від отримання справжньої повістки.

"Вам продають бланк повістки з печатками, з підписом. І ви, коли вам треба, коли вас десь зупиняють, вписали свої дані, вписали дату і кажете: "От, у мене є повістка, я йду по повістці завтра", — зазначила вона.

Нардепка також розповіла про ще одну корупційну схему. Зокрема, були зафіксовані випадки, коли людей затримували на кордоні, доставляли до ТЦК, а потім адвокати пропонували їм "звільнення" за суму в 4 тисячі доларів.

Нагадаємо, спеціаліст командування з правового забезпечення Заводського РТЦК та СП Сергій Сафронов розповів порядок вручення повісток військовозобов'язаним.

Також Новини.LIVE з'ясували в адвокатів, чи мають право вручати чоловікам повістки не на залізничних вокзалах, а безпосередньо в потязі під час його руху.