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Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

15 листопада 2024 р. 23:20

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23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

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20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що українцям продають пусті повістки з печатками. За такий "документ" просять від тисячі гривень.

Про це Анна Скороход розповіла в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Пусті повістки з печатками

Скороход каже, що це допомагає ухилитися від отримання справжньої повістки.

"Вам продають бланк повістки з печатками, з підписом. І ви, коли вам треба, коли вас десь зупиняють, вписали свої дані, вписали дату і кажете: "От, у мене є повістка, я йду по повістці завтра", — зазначила вона.

Нардепка також розповіла про ще одну корупційну схему. Зокрема, були зафіксовані випадки, коли людей затримували на кордоні, доставляли до ТЦК, а потім адвокати пропонували їм "звільнення" за суму в 4 тисячі доларів.

Нагадаємо, спеціаліст командування з правового забезпечення Заводського РТЦК та СП Сергій Сафронов розповів порядок вручення повісток військовозобов'язаним.

Також Новини.LIVE з'ясували в адвокатів, чи мають право вручати чоловікам повістки не на залізничних вокзалах, а безпосередньо в потязі під час його руху.

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23:37 Ухилянт у Сумах постійно ігнорував повістки — що вирішив суд

22:52 Несподівані "сюрпризи" — прогноз погоди у Львові на завтра

22:33 Чоловік оскаржив штраф від ТЦК за неоновлення даних — вирок суду

21:53 Бронювання чоловіків в Україні — скільки триває і коли анулюється

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:34 Різка зміна погоди — чого очікувати в Україні завтра

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