Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Народный депутат Анна Скороход заявила, что украинцам продают пустые повестки с печатями. За такой "документ" просят от тысячи гривен.

Об этом Анна Скороход рассказала в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Пустые повестки с печатями

Скороход говорит, что это помогает уклониться от получения настоящей повестки.

"Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам надо, когда вас где-то останавливают, вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра", — отметила она.

Нардеп также рассказала о еще одной коррупционной схеме. В частности, были зафиксированы случаи, когда людей задерживали на границе, доставляли в ТЦК, а затем адвокаты предлагали им "освобождение" за сумму в 4 тысячи долларов.

Напомним, специалист командования по правовому обеспечению Заводского РТЦК и СП Сергей Сафронов рассказал о порядке вручения повесток военнообязанным.

Также Новини.LIVE выяснили у адвокатов, имеют ли право вручать мужчинам повестки не на железнодорожных вокзалах, а непосредственно в поезде во время его движения.