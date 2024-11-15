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Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

15 ноября 2024 г. 23:20

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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Народный депутат Анна Скороход заявила, что украинцам продают пустые повестки с печатями. За такой "документ" просят от тысячи гривен.

Об этом Анна Скороход рассказала в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Пустые повестки с печатями

Скороход говорит, что это помогает уклониться от получения настоящей повестки.

"Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам надо, когда вас где-то останавливают, вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра", — отметила она.

Нардеп также рассказала о еще одной коррупционной схеме. В частности, были зафиксированы случаи, когда людей задерживали на границе, доставляли в ТЦК, а затем адвокаты предлагали им "освобождение" за сумму в 4 тысячи долларов.

Напомним, специалист командования по правовому обеспечению Заводского РТЦК и СП Сергей Сафронов рассказал о порядке вручения повесток военнообязанным.

Также Новини.LIVE выяснили у адвокатов, имеют ли право вручать мужчинам повестки не на железнодорожных вокзалах, а непосредственно в поезде во время его движения.

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22:33 Мужчина оспорил штраф от ТЦК за необновление данных

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно