Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Народний депутат Анна Скороход висловила підтримку ініціативі очищення генералів у Збройних Силах України. Адже, за її словами,генералітет не бажає чути та змінювати совковий підхід в українській армії.

Про це повідомила народний депутат від фракції "За майбутнє" Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

Депутат про ситуацію в українській армії

Скороход висловила підтримку ініціативі очищення кола генералів в Збройних Силах України та Міністерстві оборони. Депутатка додала, що одним із висновків слідчої комісії по захисту прав військовослужбовців був про те, що генералітет не бажає чути та змінювати совковий підхід в українській армії, тому робота в ЗСУ базується на радянському підході.

Вона зазначила, що, незважаючи на необхідність змін, важливо уникнути звільнення грамотних кадрових офіцерів.

"Головне, щоб не сталося так, що дійсно грамотних кадрових офіцерів, тих, які знають, що таке планування чи ведення бою, взагалі не звільнили. А, як то кажуть, зручних офіцерів, які не зовсім відзначаються своєю грамотністю та успіхами, навпаки, залишили в цій системі", — наголосила Скороход.

Народний депутат підкреслила, що наразі важливо, перед тим як когось звільняти чи призначати, правильно оцінити компетентність і ефективність цих людей.

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що час підготовки новобранців є дуже важливим у військовому питанні. Для того, щоб його збільшити, необхідно мобілізувати ще більше людей.

Раніше ми писали, що український військовий заперечив інформацію, що Росія нібито перекидає особовий склад з Покровського напрямку на Курську область. Він заявив, що Кремль навпаки активно посилює штурми на Покровськ, оскільки в них залишилось мало часу.