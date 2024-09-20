Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Народный депутат Анна Скороход выразила поддержку инициативе очищения генералов в Вооруженных Силах Украины. Ведь, по ее словам, генералитет не желает слышать и менять совковый подход в украинской армии.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "За будущее" Анна Скороход в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Депутат о ситуации в украинской армии

Скороход выразила поддержку инициативе очистки круга генералов в Вооруженных Силах Украины и Министерстве обороны. Депутат добавила, что одним из выводов следственной комиссии по защите прав военнослужащих был о том, что генералитет не желает слышать и менять совковый подход в украинской армии, поэтому работа в ВСУ базируется на советском подходе.

Она отметила, что, несмотря на необходимость изменений, важно избежать увольнения грамотных кадровых офицеров.

"Главное, чтобы не случилось так, что действительно грамотных кадровых офицеров, тех, которые знают, что такое планирование или ведение боя, вообще не уволили. А, как говорится, удобных офицеров, которые не совсем отличаются своей грамотностью и успехами, наоборот, оставили в этой системе", — подчеркнула Скороход.

Народный депутат подчеркнула, что сейчас важно, перед тем как кого-то увольнять или назначать, правильно оценить компетентность и эффективность этих людей.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что время подготовки новобранцев очень важно в военном вопросе. Для того чтобы его увеличить, необходимо мобилизовать еще больше людей.

Ранее мы писали, что украинский военный опроверг информацию, что Россия якобы опрокидывает личный состав с Покровского направления на Курскую область. Он заявил, что Кремль напротив активно усиливает штурмы на Покровск , поскольку у них осталось мало времени.