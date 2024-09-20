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Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

20 сентября 2024 г. 23:19

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21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

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19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

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18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

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17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

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16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

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Народный депутат Анна Скороход выразила поддержку инициативе очищения генералов в Вооруженных Силах Украины. Ведь, по ее словам, генералитет не желает слышать и менять совковый подход в украинской армии. 

Об этом сообщила народный депутат от фракции "За будущее" Анна Скороход в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Депутат о ситуации в украинской армии

Скороход выразила поддержку инициативе очистки круга генералов в Вооруженных Силах Украины и Министерстве обороны. Депутат добавила, что одним из выводов следственной комиссии по защите прав военнослужащих был о том, что генералитет не желает слышать и менять совковый подход в украинской армии, поэтому работа в ВСУ базируется на советском подходе.

Она отметила, что, несмотря на необходимость изменений, важно избежать увольнения грамотных кадровых офицеров.

"Главное, чтобы не случилось так, что действительно грамотных кадровых офицеров, тех, которые знают, что такое планирование или ведение боя, вообще не уволили. А, как говорится, удобных офицеров, которые не совсем отличаются своей грамотностью и успехами, наоборот, оставили в этой системе", — подчеркнула Скороход.

Народный депутат подчеркнула, что сейчас важно, перед тем как кого-то увольнять или назначать, правильно оценить компетентность и эффективность этих людей.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что время подготовки новобранцев очень важно в военном вопросе. Для того чтобы его увеличить, необходимо мобилизовать еще больше людей.

Ранее мы писали, что украинский военный опроверг информацию, что Россия якобы опрокидывает личный состав с Покровского направления на Курскую область. Он заявил, что Кремль напротив активно усиливает штурмы на Покровск , поскольку у них осталось мало времени.

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00:04 Недалеко от Южноукраинской АЭС три дня подряд летали вражеские беспилотники — МАГАТЭ

00:04 Магучих снова номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы — кто будет ей противостоять

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения