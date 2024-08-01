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Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

01 серпня 2024 р. 11:29

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20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

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Громадяни, які оновили свої військові дані через застосунок "Резерв+" і стоять на обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), не будуть піддані штрафам. Штрафи загрожують лише тим, хто втратив військовий квиток або не перебуває на обліку в ТЦК.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 серпня.

У якому разі штрафуватимуть громадян, які оновили дані через "Резерв+"

Федієнко наголосив, що тих осіб, які оновили дані через застосунок "Резерв+", стоять на обліку ТЦК і мають військово-обліковий документ, їх штрафувати не будуть.

"Якщо ви оновили дані та є на обліку в ТЦК, вас не будуть штрафувати", — сказав народний депутат.

Він пояснив, що штрафи за адміністративне порушення виписуватимуть лише тим військовозобов'язаним, які втратили військовий квиток або ж не були на обліку ТЦК та СП. Це стосується і тих, хто оновив свої дані через "Резерв+".

"Оновлення даних через "Резерв+" не звільняє вас від відповідальності, якщо ви втратили військово-обліковий документ. Такі люди підпадатимуть під штрафні санкції", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, усім військовозобов'язаним українцям, які не оновили військово-облікові дані, загрожує штраф, сума якого становить від 17 000 до 25 500 грн. Водночас з'явилася інформація, що у деяких випадках цей штраф може бути подвоєний. 

Раніше ми повідомляли про те, що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані.

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11:17 Справа корумпованого судді Одеси на паузі — правник мобілізований до лав ЗСУ

11:14 Верняєв натякнув на обставини, через які не виграв медаль у багатоборстві

11:13 На Київщині через атаку шахедів постраждав відомий російський опозиціонер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:03 На Кіровоградщині жінка підтримувала агресію Росії проти України — що вирішив суд

11:02 Мікроавтобус з українцями потрапив в ДТП у Польщі — є жертви

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08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці