Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Громадяни, які оновили свої військові дані через застосунок "Резерв+" і стоять на обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), не будуть піддані штрафам. Штрафи загрожують лише тим, хто втратив військовий квиток або не перебуває на обліку в ТЦК.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 серпня.

У якому разі штрафуватимуть громадян, які оновили дані через "Резерв+"

Федієнко наголосив, що тих осіб, які оновили дані через застосунок "Резерв+", стоять на обліку ТЦК і мають військово-обліковий документ, їх штрафувати не будуть.

"Якщо ви оновили дані та є на обліку в ТЦК, вас не будуть штрафувати", — сказав народний депутат.

Він пояснив, що штрафи за адміністративне порушення виписуватимуть лише тим військовозобов'язаним, які втратили військовий квиток або ж не були на обліку ТЦК та СП. Це стосується і тих, хто оновив свої дані через "Резерв+".

"Оновлення даних через "Резерв+" не звільняє вас від відповідальності, якщо ви втратили військово-обліковий документ. Такі люди підпадатимуть під штрафні санкції", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, усім військовозобов'язаним українцям, які не оновили військово-облікові дані, загрожує штраф, сума якого становить від 17 000 до 25 500 грн. Водночас з'явилася інформація, що у деяких випадках цей штраф може бути подвоєний.

Раніше ми повідомляли про те, що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані.