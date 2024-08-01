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Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

1 августа 2024 г. 11:29

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10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

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08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

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23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

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22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

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21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

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20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

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Граждане, обновившие свои военные данные через приложение "Резерв+" и стоящие на учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), не будут подвергнуты штрафам. Штрафы угрожают только тем, кто потерял военный билет или не стоял на учете в ТЦК.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 августа.

В каком случае будут штрафовать граждан, обновивших данные через "Резерв+"

Федиенко подчеркнул, что те лица, которые обновили данные через приложение "Резерв+", стоят на учете ТЦК и имеют военно-учетный документ, их штрафовать не будут.

"Если вы обновили данные и на учете в ТЦК, вас не будут штрафовать", — сказал народный депутат.

Он пояснил, что штрафы за административное нарушение будут выписывать только тем военнообязанным, которые потеряли военный билет или же не были на учете ТЦК и СП. Это касается и тех, кто обновил свои данные через "Резерв+".

"Обновление данных через "Резерв+" не освобождает вас от ответственности, если вы потеряли военно-учетный документ. Такие люди будут подпадать под штрафные санкции", — отметил нардеп.

Напомним, всем военнообязанным украинцам, не обновившим военно-учетные данные, грозит штраф, сумма которого составляет от 17 000 до 25 500 грн. В то же время появилась информация, что в некоторых случаях этот штраф может быть удвоен.

Ранее мы сообщали о том, что грозит украинцам, которые не встали на учет и не обновили данные.

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12:34 В Минагрополитики призвали к бронированию некоторых категорий аграриев — о ком идет речь

12:33 Свет не выключат, но есть нюанс — какая ситуация в энергосистеме Украины 1 августа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:33 Вблизи Львова 20-летний водитель Tesla сбил мотоциклиста

12:24 Украинская дзюдоистка Литвиненко пробилась в четвертьфинал Олимпиады

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18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE