Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Граждане, обновившие свои военные данные через приложение "Резерв+" и стоящие на учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), не будут подвергнуты штрафам. Штрафы угрожают только тем, кто потерял военный билет или не стоял на учете в ТЦК.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 августа.

В каком случае будут штрафовать граждан, обновивших данные через "Резерв+"

Федиенко подчеркнул, что те лица, которые обновили данные через приложение "Резерв+", стоят на учете ТЦК и имеют военно-учетный документ, их штрафовать не будут.

"Если вы обновили данные и на учете в ТЦК, вас не будут штрафовать", — сказал народный депутат.

Он пояснил, что штрафы за административное нарушение будут выписывать только тем военнообязанным, которые потеряли военный билет или же не были на учете ТЦК и СП. Это касается и тех, кто обновил свои данные через "Резерв+".

"Обновление данных через "Резерв+" не освобождает вас от ответственности, если вы потеряли военно-учетный документ. Такие люди будут подпадать под штрафные санкции", — отметил нардеп.

Напомним, всем военнообязанным украинцам, не обновившим военно-учетные данные, грозит штраф, сумма которого составляет от 17 000 до 25 500 грн. В то же время появилась информация, что в некоторых случаях этот штраф может быть удвоен.

Ранее мы сообщали о том, что грозит украинцам, которые не встали на учет и не обновили данные.