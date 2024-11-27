Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Створення рекрутингових центрів у військових частинах стане першим кроком реформи територіальних центрів комплектування. Завдяки цьому зменшиться кількість "відказників" і бійців, які самовільно залишають частини.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE.

Переваги створення рекрутингових центрів

Горбенко заявив, що в перспективі кожна військова частина матиме свій закріплений ТЦК. За його словами, вони будуть точно відбирати мотивованих хлопців, які розуміють, як рухатись, як вести бій. І вони точно зможуть навчити та зберегти життя.

На питання про те, чи зараз вже триває реформа ТЦК, народний обранець додав, що посадовці проходять перевірки, щоб усунути корупцію, яка накопичувалась роками.

"Там (у ТЦК. — Ред.) дуже зараз багато змінилось керівників... І залишаються ті, хто проходить детектори і чистий на руку", — додав Горбенко.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрили рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти. Це вже десятий центр у місті.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зобов’язав командирів кожної бригади організувати штатні підрозділи рекрутингу.