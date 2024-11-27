Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Создание центров рекрутинга в воинских частях станет первым шагом реформы территориальных центров комплектования. Благодаря этому уменьшится количество "отказников" и бойцов, которые самовольно покидают части.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE.

Преимущества создания рекрутинговых центров

Горбенко заявил, что в перспективе у каждой воинской части будет свой закрепленный ТЦК. По его словам, они будут точно отбирать мотивированных ребят, понимающих, как двигаться, как вести бой. И они смогут точно научить и сохранить жизнь.

На вопрос о том, идет ли сейчас реформа ТЦК, народный избранник добавил, что должностные лица проходят проверки, чтобы устранить накапливающуюся годами коррупцию.

"Там (в ТЦК. — Ред.) очень сейчас многое изменилось руководителей... и остаются те, кто проходит детекторы и чист на руку", — добавил Горбенко.

Напомним, недавно во Львове открыли рекрутинговый центр 38-й отдельной бригады морской пехоты. Это уже десятый центр в городе.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обязал командиров каждой бригады организовать штатные подразделения рекрутинга.