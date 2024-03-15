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Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

15 березня 2024 р. 15:56

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15:56 Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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Новий алгоритм рекрутингу до Збройних сил України допоможе в питанні ротацій. Військові матимуть можливість самостійно обирати для себе підрозділ та приносити користь державі. Наразі в державі проводиться аудит, який допоможе визначити, яких спеціалістів бракує у війську.

Про це повідомила начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка з псевдо "Бджілка" в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 15 березня.

Як новий алгоритм рекрутингу вплине на ротацію військових

За словами Кашки, кожен чоловік у рамках рекрутингу зможе самостійно обирати свій напрям діяльності в армії. Крім того, військова розповіла про аудит, який, як зазначає представниця "Азов", допоможе визначити, у яких спеціалістах є нагальна потреба. Це дасть можливість покращити процес ротації бійців і захисники, які давно не були у відпустці, зможуть відпочити.

"Ця система вже діє з 2015 року, вона ефективна. Зараз проходить аудит, буде визначена правильна ротація підрозділів на Сході. Військові матимуть змогу відпочити, так і матимуть час безпосередньо в зоні виконання бойових. Вибір спеціальності у війську — це вже великий крок, тому що людина вона максимально ефективна, може бути там в чому вона або чим вона займалась все своє життя", — вказала Кашка.

Нагадаємо, Міноборони презентувало новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ. Він покликаний замінити застарілі підходи.

Також ми писали про те, що у Вінниці запрацювали муніципальні рекрутингові центри для добровольців. Громадяни зможуть отримати консультації у центрах щодо початку своєї військової служби.

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16:00 Росія атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М" — наслідки влучання

15:50 Одна з країн Європи долучиться до чеської ініціативи про закупівлю снарядів для України

15:40 Намагались втекти до Молдови — на Одещині викрили ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:35 Жозе Моурінью вибрав клуб, який має намір очолити

15:32 Fitch переглянув прогноз зростання світової економіки — що змінилось

Оновлено

15:19 ГУР організувало збій в системі онлайн-голосування на виборах в Росії, — ЗМІ

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Text

00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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