Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

Новий алгоритм рекрутингу до Збройних сил України допоможе в питанні ротацій. Військові матимуть можливість самостійно обирати для себе підрозділ та приносити користь державі. Наразі в державі проводиться аудит, який допоможе визначити, яких спеціалістів бракує у війську.

Про це повідомила начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка з псевдо "Бджілка" в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 15 березня.

Як новий алгоритм рекрутингу вплине на ротацію військових

За словами Кашки, кожен чоловік у рамках рекрутингу зможе самостійно обирати свій напрям діяльності в армії. Крім того, військова розповіла про аудит, який, як зазначає представниця "Азов", допоможе визначити, у яких спеціалістах є нагальна потреба. Це дасть можливість покращити процес ротації бійців і захисники, які давно не були у відпустці, зможуть відпочити.

"Ця система вже діє з 2015 року, вона ефективна. Зараз проходить аудит, буде визначена правильна ротація підрозділів на Сході. Військові матимуть змогу відпочити, так і матимуть час безпосередньо в зоні виконання бойових. Вибір спеціальності у війську — це вже великий крок, тому що людина вона максимально ефективна, може бути там в чому вона або чим вона займалась все своє життя", — вказала Кашка.

Нагадаємо, Міноборони презентувало новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ. Він покликаний замінити застарілі підходи.

Також ми писали про те, що у Вінниці запрацювали муніципальні рекрутингові центри для добровольців. Громадяни зможуть отримати консультації у центрах щодо початку своєї військової служби.