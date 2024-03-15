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Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

15 марта 2024 г. 15:56

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15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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Новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины поможет в вопросе ротаций. Военные смогут самостоятельно выбирать для себя подразделение и приносить пользу государству. В настоящее время в государстве проводится аудит, который поможет определить, каких специалистов не хватает в армии.

Об этом сообщила начальник группы комплектования 12-й бригады "Азова" Ярослава Кашка на псевдо "Пчелка" в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 марта.

Как новый алгоритм рекрутинга повлияет на ротацию военных

По словам Кашки, каждый мужчина в рамках рекрутинга сможет самостоятельно выбирать свое направление деятельности в армии. Кроме того, военная рассказала об аудите, который, как отмечает представитель "Азов", поможет определить, в каких специалистах есть неотложная потребность. Это позволит улучшить процесс ротации бойцов и защитники, давно не бывшие в отпуске, смогут отдохнуть.

"Эта система уже действует с 2015 года, она эффективна. Сейчас проходит аудит, будет определена правильная ротация подразделений на Востоке. Военные смогут отдохнуть и иметь время непосредственно в зоне выполнение боевых. Выбор специальности в армии — это уже большой шаг, потому что человек он максимально эффективен, может быть там, в чем он или чем он занимался всю свою жизнь", — указала Кашка.

Напомним, Минобороны представило новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ. Он призван заменить устаревшие подходы.

Также мы писали о том, что в Виннице заработали муниципальные центры рекрутинга для добровольцев. Граждане смогут получить консультации в центрах по поводу начала своей военной службы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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