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Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

26 лютого 2024 р. 12:24

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13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

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12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

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11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

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У рамках конференції на форумі "Україна. Рік 2024" Президент Володимир Зеленський заявив, що за наслідки, в якому вигляді буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію, нестимуть народні депутати. Однак, на думку нардепа від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, глава держави має право не підписувати документ, якщо він не відповідає його початковим цілям. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Хто несе відповідальність за мобілізаційний закон

За словами Демченка, не менша відповідальність за мобілізаційний законопроєкт лежатиме й на Зеленському, який в кінцевому результаті підписуватиме документ. 

"Він його підписуватиме, але якщо документ не відповідатиме тим цілям, які переслідує і бачить глава держави, то Володимир Олександрович має право його не підписувати", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Ради 30 січня. Документ ухвалили в першому читанні 7 лютого.

Додамо, що Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців. "За" проголосували 319 народних депутатів. 

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13:21 В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо

13:16 Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу Металіста 1925 з Динамо

13:15 В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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