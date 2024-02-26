Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

У рамках конференції на форумі "Україна. Рік 2024" Президент Володимир Зеленський заявив, що за наслідки, в якому вигляді буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію, нестимуть народні депутати. Однак, на думку нардепа від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, глава держави має право не підписувати документ, якщо він не відповідає його початковим цілям.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Хто несе відповідальність за мобілізаційний закон

За словами Демченка, не менша відповідальність за мобілізаційний законопроєкт лежатиме й на Зеленському, який в кінцевому результаті підписуватиме документ.

"Він його підписуватиме, але якщо документ не відповідатиме тим цілям, які переслідує і бачить глава держави, то Володимир Олександрович має право його не підписувати", — сказав Демченко.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Ради 30 січня. Документ ухвалили в першому читанні 7 лютого.

Додамо, що Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців. "За" проголосували 319 народних депутатів.