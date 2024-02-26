Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

В рамках конференции на форуме "Украина. Год 2024" Президент Владимир Зеленский заявил, что за последствия, в каком виде будет принят законопроект о мобилизации, будут нести народные депутаты. Однако, по мнению нардепа от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, глава государства вправе не подписывать документ, если он не отвечает его первоначальным целям.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Кто несет ответственность за мобилизационный закон

По словам Демченко, не меньшая ответственность за мобилизационный законопроект будет лежать и на Зеленском, который будет в конечном итоге подписывать документ.

"Он будет его подписывать, но если документ не будет отвечать тем целям, которые преследует и видит глава государства, то Владимир Александрович имеет право его не подписывать", — сказал Демченко.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. Документ был принят в первом чтении 7 февраля.

Добавим, что Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.