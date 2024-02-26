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Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

26 февраля 2024 г. 12:24

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Text

08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Text

16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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В рамках конференции на форуме "Украина. Год 2024" Президент Владимир Зеленский заявил, что за последствия, в каком виде будет принят законопроект о мобилизации, будут нести народные депутаты. Однако, по мнению нардепа от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, глава государства вправе не подписывать документ, если он не отвечает его первоначальным целям.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Кто несет ответственность за мобилизационный закон

По словам Демченко, не меньшая ответственность за мобилизационный законопроект будет лежать и на Зеленском, который будет в конечном итоге подписывать документ.

"Он будет его подписывать, но если документ не будет отвечать тем целям, которые преследует и видит глава государства, то Владимир Александрович имеет право его не подписывать", — сказал Демченко.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. Документ был принят в первом чтении 7 февраля.

Добавим, что Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.

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12:15 Некоторые одесситы остались без воды — где именно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:07 BAZAR: ключ к успешной адаптации иммигрантов в США

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11:56 В Киеве прозвучала ложная сирена — в КГГА объяснили причину

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25 февраля 2024
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