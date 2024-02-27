Мобілізація в'язнів — чому ініціатива невдала та на що слід звернути увагу

Адвокат Ростислав Кравець вважає ініціативу про мобілізацію ув'язнених невдалою. По-перше, за його словами, людей, які порушували закон, варто брати під особливу відповідальність. Крім того, призивати їх варто за згодою, а не прирівнювати службу в армії до відбування покарання.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація ув'язнених

За словами Кравця, мобілізовуючи ув'язнених до війська, слід взяти особливу відповідальність за них, а також подбати про дисципліну. Навіть у тому випадку, якщо вони відбували покарання за не тяжкі злочини.

Крім того, як наголошує експерт, примусити ув'язнених вступали до лав ЗСУ неправильно — це має відбуватися за їхньою особистою згодою. Він стверджує, що жодним чином прирівнювати військову службу до відбування покарання не можна.

"Я не думаю, що там є принципова кількість осіб, яка допоможе Збройним силам України. Тим більше не зрозуміло, хто за них візьме відповідальність, в яких роботах їх буде застосовувати. Просто рити окопи — це не служба", — сказав Кравець.

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська вважає, що мобілізувати слід вʼязнів та правопорушників, які не перебувають у тюрмі. Йдеться також про засуджених за дорожньо-транспортні пригоди і корупціонерів.

Крім того, Малюська заявив, оскільки засуджені за злочини не стоять на військовому обліку, то відповідно, не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Відомо офіційну кількість таких чоловіків.