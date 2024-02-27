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Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

27 февраля 2024 г. 17:26

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17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

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16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

Text

12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

Text

12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

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Адвокат Ростислав Кравец считает инициативу о мобилизации заключенных неудачной. Во-первых, по его словам, людей, нарушающих закон, следует брать под особую ответственность. Кроме того, призывать их следует по согласию, а не приравнивать службу в армии к отбыванию наказания.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация заключенных

По словам Кравца, мобилизуя заключенных в армию, следует взять особую ответственность за них, а также позаботиться о дисциплине. Даже в том случае, если они отбывали наказание за нетяжкие преступления.

Кроме того, как отмечает эксперт, заставить заключенных вступали в ряды ВСУ неправильно — это должно происходить с их личного согласия. Он утверждает, что никоим образом приравнивать военную службу к отбыванию наказания нельзя.

"Я не думаю, что там есть принципиальное количество лиц, которое поможет Вооруженным силам Украины. Тем более не понятно, кто за них возьмет ответственность, в каких работах их будет применять. Просто рыть окопы — это не служба", — сказал Кравец.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська считает, что мобилизовать следует заключенных и правонарушителей, не находящихся в тюрьме. Речь идет также об осужденных за дорожно-транспортные происшествия и коррупционерах.

Кроме того, Малюська заявил, поскольку осужденные за преступления не состоят на военном учете, то соответственно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Известно официальное количество таких мужчин.

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17:45 Призвал Россию к вторжению — Гордон обнародовал расследование о политтехнологе Петрове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

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