Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Адвокат Ростислав Кравец считает инициативу о мобилизации заключенных неудачной. Во-первых, по его словам, людей, нарушающих закон, следует брать под особую ответственность. Кроме того, призывать их следует по согласию, а не приравнивать службу в армии к отбыванию наказания.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация заключенных

По словам Кравца, мобилизуя заключенных в армию, следует взять особую ответственность за них, а также позаботиться о дисциплине. Даже в том случае, если они отбывали наказание за нетяжкие преступления.

Кроме того, как отмечает эксперт, заставить заключенных вступали в ряды ВСУ неправильно — это должно происходить с их личного согласия. Он утверждает, что никоим образом приравнивать военную службу к отбыванию наказания нельзя.

"Я не думаю, что там есть принципиальное количество лиц, которое поможет Вооруженным силам Украины. Тем более не понятно, кто за них возьмет ответственность, в каких работах их будет применять. Просто рыть окопы — это не служба", — сказал Кравец.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська считает, что мобилизовать следует заключенных и правонарушителей, не находящихся в тюрьме. Речь идет также об осужденных за дорожно-транспортные происшествия и коррупционерах.

Кроме того, Малюська заявил, поскольку осужденные за преступления не состоят на военном учете, то соответственно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Известно официальное количество таких мужчин.