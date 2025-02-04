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Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

04 лютого 2025 р. 12:28

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В ТЦК мають бути фахові психологи, які працюватимуть з військовозобов'язаними. Саме вони мають надати висновок стосовно того, чи може людина проходити службу.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Негативні наслідки "бусифікації"

За словами Мазурашу, з людей, яких доставляють в центри комплектування, чи які приходять туди самі, обов'язково мають працювати спеціалісти. Саме це, на його думку, допомогло б знизити кількість СЗЧ та дезертирства.

"Якби в нас не було "бусифікації", громадяни б самі спокійно приходили до ТЦК. Бо якби вони б знали, що там не заламують, не забирають телефони чи посилають в один кінець, незалежно від того, чи людина заброньована, чи не підлягає мобілізації, вони б спокійно приходили", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують карати працівників ТЦК та ВЛК за протиправні дії під час мобілізації. Зокрема, мова йде про так звану "бусифікацію".

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що "бусифікація" є швидше проблемою, ніж рішенням. Він переконаний, що мобілізацію варто проводити по-іншому.

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12:35 Заборона на вилов щуки в одеському регіоні — який загрожує штраф

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 Цього робити не можна — чим загрожує помилковий переказ на карту

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