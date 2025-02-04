Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

В ТЦК должны быть профессиональные психологи, которые будут работать с военнообязанными. Именно они должны дать заключение относительно того, может ли человек проходить службу.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 февраля.

Негативные последствия "бусификации"

По словам Мазурашу, с людьми, которых доставляют в центры комплектования, или которые приходят туда сами, обязательно должны работать специалисты. Именно это, по его мнению, помогло бы снизить количество СЗЧ и дезертирства.

"Если бы у нас не было "бусификации", граждане бы сами спокойно приходили в ТЦК. Если бы они бы знали, что там не заламывают, не забирают телефоны или посылают в один конец, независимо от того, забронирован человек или не подлежит мобилизации, они бы спокойно приходили", — отметил нардеп.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают наказывать работников ТЦК и ВВК за противоправные действия во время мобилизации. В частности, речь идет о так называемой "бусификации".

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что "бусификация" является скорее проблемой, чем решением. Он убежден, что мобилизацию следует проводить по-другому.