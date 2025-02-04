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Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

4 февраля 2025 г. 12:28

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

Text

10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

Text

08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2025
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23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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В ТЦК должны быть профессиональные психологи, которые будут работать с военнообязанными. Именно они должны дать заключение относительно того, может ли человек проходить службу.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 февраля.

Негативные последствия "бусификации"

По словам Мазурашу, с людьми, которых доставляют в центры комплектования, или которые приходят туда сами, обязательно должны работать специалисты. Именно это, по его мнению, помогло бы снизить количество СЗЧ и дезертирства.

"Если бы у нас не было "бусификации", граждане бы сами спокойно приходили в ТЦК. Если бы они бы знали, что там не заламывают, не забирают телефоны или посылают в один конец, независимо от того, забронирован человек или не подлежит мобилизации, они бы спокойно приходили", — отметил нардеп.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают наказывать работников ТЦК и ВВК за противоправные действия во время мобилизации. В частности, речь идет о так называемой "бусификации".

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что "бусификация" является скорее проблемой, чем решением. Он убежден, что мобилизацию следует проводить по-другому.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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