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Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

16 січня 2025 р. 21:22

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21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

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21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

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11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

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08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

Частину військовослужбовців, які перебувають у складі Повітряних сил, переведуть у бойові підрозділи. Але це не стосуватиметься дефіцитних фахівців та пілотів.

Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 16 січня.

Переведення військових з Повітряних сил

"Є наказ переводити з тилових посад на бойові посади в тому числі і якщо ми кажемо про повітряні війська — мова йде умовно про 2000 тисячі потенційних бійців, які будуть переведені", — сказав Горбенко.

За його словами, переводитимуть точно не тих спеціалістів, які обслуговують літаки чи літають на них. Йдеться про вогневі групи, які збивають "шахеди".

Водночас військові, переведені на інші посади, продовжать виконувати ті самі завдання із захисту країни, але вже безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо, у Повітряних силах після суспільного резонансу стосовно переведення дефіцитних спеціалістів у бойові бригади пообіцяли не робити цього.

Також на скарги бійців відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він доручив керівництву ПС не зменшувати склад потрібних бійців.

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23:41 Зеленський провів зустріч із делегацією ООН

23:29 У НАТО не бачать ознак намірів РФ закінчити війну в Україні

23:22 Італія більше допомагатиме Україні, — Умєров

23:09 Нідерланди виділять Україні 27 млн євро — на що використають

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:03 У Дніпрі судили українця, який воював за РФ та потрапив у полон

22:49 На Київщині лунають вибухи

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21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

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21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

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17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

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13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

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11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

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