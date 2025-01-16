Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Частину військовослужбовців, які перебувають у складі Повітряних сил, переведуть у бойові підрозділи. Але це не стосуватиметься дефіцитних фахівців та пілотів.

Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 16 січня.

Переведення військових з Повітряних сил

"Є наказ переводити з тилових посад на бойові посади в тому числі і якщо ми кажемо про повітряні війська — мова йде умовно про 2000 тисячі потенційних бійців, які будуть переведені", — сказав Горбенко.

За його словами, переводитимуть точно не тих спеціалістів, які обслуговують літаки чи літають на них. Йдеться про вогневі групи, які збивають "шахеди".

Водночас військові, переведені на інші посади, продовжать виконувати ті самі завдання із захисту країни, але вже безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо, у Повітряних силах після суспільного резонансу стосовно переведення дефіцитних спеціалістів у бойові бригади пообіцяли не робити цього.

Також на скарги бійців відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він доручив керівництву ПС не зменшувати склад потрібних бійців.