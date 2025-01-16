Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Часть военнослужащих, которые находятся в составе Воздушных сил, переведут в боевые подразделения. Но это не будет касаться дефицитных специалистов и пилотов.
Об этом рассказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE в четверг, 16 января.
Перевод военных из Воздушных сил
"Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые должности, в том числе и если мы говорим о воздушных войсках — речь идет условно о 2000 тысячах потенциальных бойцов, которые будут переведены", — сказал Горбенко.
По его словам, переводить будут точно не тех специалистов, которые обслуживают самолеты или летают на них. Речь идет об огневых группах, которые сбивают "шахеды".
В то же время военные, переведенные на другие должности, продолжат выполнять те же задачи по защите страны, но уже непосредственно на линии соприкосновения.
Напомним, в Воздушных силах после общественного резонанса относительно перевода дефицитных специалистов в боевые бригады пообещали не делать этого.
Также на жалобы бойцов отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил руководству ПС не уменьшать состав нужных бойцов.