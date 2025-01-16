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Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

16 января 2025 г. 21:22

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21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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Часть военнослужащих, которые находятся в составе Воздушных сил, переведут в боевые подразделения. Но это не будет касаться дефицитных специалистов и пилотов.

Об этом рассказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE в четверг, 16 января.

Перевод военных из Воздушных сил

"Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые должности, в том числе и если мы говорим о воздушных войсках — речь идет условно о 2000 тысячах потенциальных бойцов, которые будут переведены", — сказал Горбенко.

По его словам, переводить будут точно не тех специалистов, которые обслуживают самолеты или летают на них. Речь идет об огневых группах, которые сбивают "шахеды".

В то же время военные, переведенные на другие должности, продолжат выполнять те же задачи по защите страны, но уже непосредственно на линии соприкосновения.

Напомним, в Воздушных силах после общественного резонанса относительно перевода дефицитных специалистов в боевые бригады пообещали не делать этого.

Также на жалобы бойцов отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил руководству ПС не уменьшать состав нужных бойцов.

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области