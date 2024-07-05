Екскомандир Айдару Дикий заявив про погрози йому та його родині

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що його родині почали надходити погрози. Зокрема, як сказав ексофіцер, погрози, нібито, від завербованих російською агентурою ухилянтів надходять йому та його неповнолітній доньці через його слова про мобілізацію.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 липня.

Екскомандиру "Айдару" погрожують

В ефірі він розповів свою історію боротьби за правду про стан мобілізації в Україні разом з Дмитром Лиховієм.

"От скільки ми негараздів вигрібли, це не те слово. До того ж Дмитро далі пішов служити, а мені зараз не просто інтернетом всяке прилітає, а є прямі фізичні погрози. І нічого б мені, моїй 16-літній доньці погрожують", — каже ексофіцер.

Ці погрози, за словами Дикого, є показником того, що вони зачепили важливу тему і викрили проблеми, які багатьом не подобаються.

"Бо переляканий ухилянт не буде сам залякувати, не буде погрожувати. Це йдеться про агентурні мережі, які саме грають на почуттях оцих переляканих ухилянтів", — додав він.

Нагадаємо, раніше у Львові засудили на рік іспитового терміну студента-другокурсника Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, який відмовився взяти бойову повістку та не з'явився до ТЦК СП.

Також ми повідомляли й про те, що військовозобов'язаного чоловіка можуть звільнити від покарання за ухилення від мобілізації, якщо він розкаявся у вчиненому та на момент перегляду справи проходить службу у військовій частині.