Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что его семье стали поступать угрозы. В частности, как сказал экс-офицер, угрозы якобы от уклонистов поступают ему и его несовершеннолетней дочери из-за его слов о мобилизации.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 июля.

Экс-командиру "Айдара" угрожают

В эфире он рассказал свою историю борьбы за правду о состоянии мобилизации в Украине вместе с Дмитрием Лиховием.

"Вот сколько мы невзгод выгребли, это не то слово. К тому же Дмитрий дальше пошел служить, а мне сейчас не просто через Интернет всякое прилетает, а есть прямые физические угрозы. И ладно бы мне, моей 16-летней дочке угрожают", — говорит экс-офицер.

Эти угрозы, по словам Дикого, являются показателем того, что они затронули важную тему и разоблачили проблемы, которые многим не нравятся.

"Потому что перепуганный уклонист не будет сам запугивать, не будет угрожать. Это речь идет об агентурных сетях, которые именно играют на чувствах этих испуганных уклонистов", — добавил он.

Напомним, ранее во Львове приговорили к году испытательного срока студента-второкурсника Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, который отказался взять боевую повестку и не явился в ТЦК СП.

Также мы сообщали и о том, что военнообязанный мужчина может быть освобожден от наказания за уклонение от мобилизации, если он раскаялся в содеянном и на момент пересмотра дела проходит службу в воинской части.