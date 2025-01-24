Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади здійснили самовільне залишення частини, триває суд над командиром Дмитром Рюмшиним. Його взяли під варту, але наразі не можна називати військового винним.

Про це заявив народний депутат Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 січня.

Справа командира 155-ї бригади

"Є загальні принципи презумпції невинуватості і ви розумієте, що поки немає кінцевого рішення суду, то в нас немає достатніх підстав звинувачувати особу", — сказав депутат.

За його словами, українці поки можуть лише стежити за підозрами, які оголошують правоохоронці. На думку Демченка, командири мають відповідати за те, що відбувається в його підлеглих у батальйонах та бригадах.

"Якщо тобі надають можливість командування, то ти маєш нести відповідальність. Тому тут питання, чи наступає відповідальність командирів внаслідок злочинних дій їхніх підлеглих — так, може", — сказав він.

Також Демченко вважає, що колективна відповідальність може наступити, якщо був загальний наказ від військового керівництва. Але якщо це індивідуальні помилки, то залучати інших осіб немає підстав.

"Щодо поточної справи: ще немає жодних вироків і вирок може бути в тому числі виправдувальний. Я пропонував би медіа бути обережними зі звинуваченнями та утриматися від надання своєї оцінки", — додав нардеп.

Нагадаємо, 22 січня СБУ повідомила про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади через дезертирство підлеглих.

Суд відправив його під варту, призначивши запобіжний захід у вигляді застави 90 мільйонів гривень.