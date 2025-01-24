Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади arrow
Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

24 січня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади здійснили самовільне залишення частини, триває суд над командиром Дмитром Рюмшиним. Його взяли під варту, але наразі не можна називати військового винним.

Про це заявив народний депутат Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 січня.

Справа командира 155-ї бригади

"Є загальні принципи презумпції невинуватості і ви розумієте, що поки немає кінцевого рішення суду, то в нас немає достатніх підстав звинувачувати особу", — сказав депутат.

За його словами, українці поки можуть лише стежити за підозрами, які оголошують правоохоронці. На думку Демченка, командири мають відповідати за те, що відбувається в його підлеглих у батальйонах та бригадах.

"Якщо тобі надають можливість командування, то ти маєш нести відповідальність. Тому тут питання, чи наступає відповідальність командирів внаслідок злочинних дій їхніх підлеглих — так, може", — сказав він.

Також Демченко вважає, що колективна відповідальність може наступити, якщо був загальний наказ від військового керівництва. Але якщо це індивідуальні помилки, то залучати інших осіб немає підстав.

"Щодо поточної справи: ще немає жодних вироків і вирок може бути в тому числі виправдувальний. Я пропонував би медіа бути обережними зі звинуваченнями та утриматися від надання своєї оцінки", — додав нардеп.

Нагадаємо, 22 січня СБУ повідомила про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади через дезертирство підлеглих.

Суд відправив його під варту, призначивши запобіжний захід у вигляді застави 90 мільйонів гривень.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

12:23 Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

12:20 Учасники бойових дій — чи тільки в ЗСУ мають на це право

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE