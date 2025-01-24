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Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

24 января 2025 г. 13:00

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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Военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады совершили самовольное оставление части, продолжается суд над командиром Дмитрием Рюмшиным. Его взяли под стражу, но пока нельзя называть военного виновным.

Об этом заявил народный депутат Сергей Демченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 января.

Дело командира 155-й бригады

"Есть общие принципы презумпции невиновности и вы понимаете, что пока нет конечного решения суда, то у нас нет достаточных оснований обвинять человека", — сказал депутат.

По его словам, украинцы пока могут лишь следить за подозрениями, которые объявляют правоохранители. По мнению Демченко, командиры должны отвечать за то, что происходит у его подчиненных в батальонах и бригадах.

"Если тебе предоставляют возможность командования, то ты должен нести ответственность. Поэтому здесь вопрос, наступает ли ответственность командиров вследствие преступных действий их подчиненных — да, может", — сказал он.

Также Демченко считает, что коллективная ответственность может наступить, если был общий приказ от военного руководства. Но если это индивидуальные ошибки, то привлекать других лиц нет оснований.

"Относительно текущего дела: еще нет никаких приговоров и приговор может быть, в том числе оправдательный. Я предлагал бы медиа быть осторожными с обвинениями и воздержаться от предоставления своей оценки", — добавил нардеп.

Напомним, 22 января СБУ сообщила о задержании бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады из-за дезертирства подчиненных.

Суд отправил его под стражу, назначив меру пресечения в виде залога 90 миллионов гривен.

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17:12 На Киевщине врач ВВК брал деньги за статус "ограниченно годен"

17:00 Деньги украинцев попадут под лимиты — что изменится с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:58 Рынок труда изменится – популярные профессии через 5 лет

16:56 Полиция показала видео в первые минуты после атаки РФ Запорожье

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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